شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات أوروبا.. المؤشر ستوكس 600 يغلق منخفضا 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، وأنهت أغلب المؤشرات في المنطقة الجلسة مستقرة أو منخفضة انخفاضا طفيفا.

وقاد مؤشر السيارات وقطع غيارها وأسهم قطاع العقارات الخسائر بانخفاض كليهما 0.8 بالمئة. بينما خالف قطاع الرعاية الصحية الاتجاه الهابط ليصعد 0.2 %.

نتائج المؤشرات الأوروبية

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن أظهر مسح أن معنويات تجار البيع بالتجزئة في أكبر اقتصادات أوروبا تراجعت في ديسمبر كانون الأول، مع فشل تقديم موسم التسوق في عطلة عيد الميلاد أي تحفيز ومع بقاء التوقعات للأشهر المقبلة قاتمة.

وجاء هذا التراجع بعد جلستين من المكاسب في ظل تقييم المستثمرين لسلسلة الأخيرة والتي كانت مدفوعة برهانات على أن البنوك المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأتى هبوط الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، عقب انزلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في اليوم السابق.

الأسهم العالمية

وهذا أدى إلى توقف سلسلة مكاسب كبيرة في الأسهم العالمية كانت قد حفزتها رهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس آذار على أقرب تقدير.

ودفع إقبال المستثمرين على المخاطرة المؤشر ستوكس 600 إلى اعلى مستوى في 11 شهرا الأسبوع الماضي وعوائد السندات القياسية الإيطالية، إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا اليوم الخميس.

أسعار الفائدة

وذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه التحدث عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهم كومرتس بنك الألماني 1.3 بالمئة بعدما تلقى البنك موافقة من البنك المركزي الأوروبي على إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو.