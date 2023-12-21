شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. هبوط العقود الآجلة لخام برنت 1.18% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس هبوطا دولارا واحدا تقريبا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، بما يعادل 1.18 بالمئة، إلى 78.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش.

أسعار النفط اليوم

في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.29 بالمئة، إلى 73.26 دولار.

وتراجع كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنجولا لترك أوبك.

ويأتي هذا بعد إعلان أنجولا إنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مؤكدة أن عضويتها لا تخدمها.

النفط الخام الأمريكي

وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميا.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن إنتاج النفط الخام الأمريكي زاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وذلك ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.