شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-12-2023.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للفنادق، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، واسيك للتعدين-اسكوم، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمهندس للتأمين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وأم بي للهندسة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.





البورصة تخسر 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 4.6%، واستحوذت المؤسسات على 26.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 455.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 395.6 مليون جنيه، 55.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 24305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 29377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 10348 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 51.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.12%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 17.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.73%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 165.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 41.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 23.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 39.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.