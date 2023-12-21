شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 21-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للفنادق، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، واسيك للتعدين-اسكوم، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمهندس للتأمين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وأم بي للهندسة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.





البورصة تخسر 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 4.6%، واستحوذت المؤسسات على 26.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 455.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 395.6 مليون جنيه، 55.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 24305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 29377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 10348 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.





تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، باعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 550 سهم، وباع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر 6543 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 40 ألف سهم، 200 ألف سهم، 851.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2500 سهم، 1.6 مليون سهم، 385 ألف سهم، 2457 سهم، 47.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 12.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة حديد عز، بيع المساهم جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر عدد 4.7 مليون سهم بسعر 80.22 جنيه بقيمة إجمالية 374.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.85% إلى 4.985%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.





مينا فارم للأدوية

أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 122.9 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.1 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم الخزينة والبالغ عددها 512.5 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 117.8 مليون جنيه.