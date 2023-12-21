شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان أوبزيرفر: السعودية تبدأ في جني ثمار التنويع الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تستمر جهود التنويع الاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تحقيق نتائج مثمرة إذ من المتوقع أن تتوسع اقتصاديًا كل عام، مع جني ثمار سياسات التنويع الاقتصادي، وفق ما أوردت صحيفة باكستان أوبسيرفر.

ويتوقع اقتصاديون أن يكون توسع المملكة في الاقتصاد غير النفطي ما بين 3% و4% كل عام حتى عام 2030، وفقًا لخبير في شركة "موديز أناليتكيس". وقالت كاتارينا نورو الخبيرة الاقتصادية في موديز أناليتكيس إن الاقتصاد السعودي في طور تحول منذ سنوات ويساهم القطاع غير النفطي في حصة متزايدة من التمثيل في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وتتوقع كاتارينا نورو أن يتوسع الاقتصاد السعودي غير النفطي ما بين 3 في المائة و4 في المائة حتى عام 2030 ليشكل حوالي 56 في المائة من الناتج المحلي السعودي".

رؤية 2030

تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بما يتناسب مع أهدافها الواضحة في رؤية 2030. وذكرت نورو :"تؤكد المملكة العربية السعودية استمرارها في تقديم التسهيلات الائتمانية الخاصة بأكبر الشركات الناشئة بما يحفز النمو والنهضة الحيوية في قطاعات مثل السياحة والبناء".

معدل مشاركة الإناث

ولفتت إلى "إن زيادة معدل مشاركة الإناث ونمو السكان المغتربين سوف يلعبان دوراً مهماً بالإضافة إلى أن هذه القوة العاملة تعزز نمو القطاع الخاص".

الأنشطة غير النفطية

في وقت سابق من شهر ديسمبر، كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الأنشطة غير النفطية في المملكة قفزت بمعدل 3.5 في المائة في الربع الثالث من هذا العام 2023.

توقعات "ستاندرد آند بورز" للمملكة

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية أن يتعافى النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.7 بالمائة في 2024 من انكماش لايكاد يلاحظ 0.4 بالمائة هذا العام.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير عن الأسواق الناشئة أن النمو في السعودية ارتفع هذا العام ولكن بأقل من العام السابق.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يتحسن النمو في العامين المقبلين ليصل إلى 3.7 بالمائة في عام 2025. وحصلت السعودية على تصنيف "أ" A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني. علاوة على ذلك، توقعت موديز أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 3 و4% سنويا حتى عام 2030.

الاقتصاد السعودي غير النفطي

وتقول تقديرات بأن النسبة قد تصل 4.9 في المائة في الأنشطة السعودية غير النفطية في عام 2024. ومن ثم تؤكد هذه التوقعات الإيجابية الثقة بالرياض والسياسات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية علاوة على ذلك، تتوقع التقديرات أن يستمر الزخم في عام 2024. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نموًا كبيرًا بنسبة 5.1 في المائة في الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية في عام 2023.