شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. المملكة ضيف شرف حفل جائزة الرؤية الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة اليوم، كضيف شرف في حفل جائزة الرؤية الاقتصادية 2023 المقام في سلطنة عمان.

ورأس وفد المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم.

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جائزة الرؤية الاقتصادية

تهدف الجائزة إلى إبراز المشاريع والمبادرات الاقتصادية الناجحة في سلطنة عمان، وتم تكريم الشركات السعودية الراعية للفعالية.