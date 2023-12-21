الاقتصاد

سلطنة عمان.. المملكة ضيف شرف حفل جائزة الرؤية الاقتصادية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة اليوم، كضيف شرف في حفل جائزة الرؤية الاقتصادية 2023 المقام في سلطنة عمان.

ورأس وفد المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم.

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المملكة ضيف شرف حفل جائزة الرؤية الاقتصادية في سلطنة عمان - واس

جائزة الرؤية الاقتصادية

تهدف الجائزة إلى إبراز المشاريع والمبادرات الاقتصادية الناجحة في سلطنة عمان، وتم تكريم الشركات الراعية للفعالية.

المملكة ضيف شرف حفل جائزة الرؤية الاقتصادية في سلطنة عمان - واس
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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