شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول تطوير مصانع الأدوية وتصنيع الخامات محليا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لسرعة تطوير شركات الأدوية خاصة بشركة النصر للأدوية والتي تعاني من خسائر، وذلك من خلال تركيزها على تصنيع الخامات الدوائية بالاشتراك مع الشركات الهندية والاسبانية والسويسرية، وذلك وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.. تعرف على التفاصيل في 8 معلومات.

1- تم البدء الفعلى في مشروع تصنيع الخامات الدوائية بشركة النصر للأدوية.

2- بلغت خسائر شركة النصر نحو 250 مليون جنيه.

3- يتم تنفيذ خطة لتراجع الخسائر لـ50 مليون جنيه العام الجارى.

4- ستتحول الشركة إلي تحقيق ربحية العام المقبل.

5- يتم تنفيذ مشروع التصنيع الجيد في مختلف مصانع الأدوية التابعة للقابضة لزيادة الصادرات.

6- يتم التصدير حاليا لعدد من الدول الأفريقية والعربية.

7- تم تحديث بعض الشركات وإضافة خطوط جديدة لها لزيادة الإنتاج.

8- فتح المجال للقطاع الخاص المحلى والعالمى للمشاركة فى المصانع.