شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الرقائق الإلكترونية تُغلق بورصة وول ستريت على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس، لتعوض الكثير من خسائر اليوم السابق، في ظل تحفيز بيانات اقتصادية للتفاؤل إزاء احتمال تحوّل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو تيسير سياسته النقدية، وإعادة الإقبال على المخاطرة للمستثمرين.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب مع ارتفاع أسهم قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تصدرته شركة ميكرون تكنولوجي، بعد أن أصدرت توقعات فصلية أفضل من المتوقع، ما وضع في المقدمة المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بالشركات التقنية.

واكتسبت سلسلة المكاسب زخمًا مع اقتراب الجلسة من نهايتها.

البيانات الأولية للمؤشرات

ووفقًا للبيانات الأولية، قفز مؤشر داو جونز الصناعي 322.16 نقطة أو 0.87% إلى 37404.16 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 48.37 نقطة أو 1.03% إلى 4746.72 نقطة.

وصعد ناسداك المجمع 185.92 نقطة أو 1.26% إلى 14963.87 نقطة.