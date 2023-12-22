شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليار جنيه أرباح قطاع الأعمال العام.. تعرف على أهم الشركات الرابحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، ‏فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 تعرف على أهم القطاعات والشركات الرابحة.

1- أبرز القطاعات الرابحة قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات والأدوية.

2- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الصناعات المعدنية، مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين .

3- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الكيماويات، كيما ، ومصر لصناعة الكيماويات، والنصر للأسمدة بالسويس.

4- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الادوية ، الإسكندرية وسيد والقاهرة.

5- أبرز الشركات الرابحة في قطاع التشييد والتعمير ، مصر الجديدة للاسكان وإيجيكو ، والعبد للمقاولات.

6- أبرز الشركات الرابحة فى قطاع السياحة، إيجوث ومصر للسياحة، ومصر للفنادق.