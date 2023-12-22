شكرا لقرائتكم خبر عن مع انسحاب أنجولا من أوبك.. أسعار النفط تهبط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، بعد إعلان أنجولا أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهو ما أثار تساؤلات بشأن جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا إلى 79.39 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 33 سنتًا إلى 73.89 دولار.

وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار، بفعل أنباء عن خطط أنجولا لترك أوبك.

عضوية أنجولا في أوبك

وقال وزير النفط الأنجولي ديامانتينو أزفيدو، إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميًا.

وبشكل منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام الأمريكي زاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميًا.