شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل والنسيج تشارك فى معارض دولية لزيادة صادرات المصانع الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي وزارة قطاع الأعمال العام؛ لزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، من خلال عدة آليات من أهمهما المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية خلال العام المقبل 2024، ومنها معرض الغزل والنسيج بمدينة فرانكفورت بألمانيا، خلال شهر يناير المقبل، بمشاركة شركة ايجبشيان كوتون هب ECH التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى تتولي عمليات التسويق والمبيعات بمختلف المصانع الجديدة.

وأشارت مصادر لـ الخليج 365، أن ‏هناك خطة للتوسع في عمليات التسويق والمبيعات، والمشاركة في المعارض الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، سعيا لاكتساب عملاء جدد وفتح أسواق جديدة.

وتعول الحكومة على المصانع الجديدة بتحقيق صادرات سنوية لا تقل عن 2.5 مليار دولار بعد تشغيلها مع زيادتها مستقبلا، لا سيما بعد تشغيل مصنع غزل 4 مؤخرا وإنتاج نحو 15 طن غزل يوميا يتم تصدير جزء منها للخارج وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيادة الصادرات تماشيا مع رؤية الدولة للوصول بها الي 100 مليارات دولار سنويا لمختلف القطاعات الصناعية المصرية.