شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الاجتماعية" ثالث أفضل البنوك والصناديق في قياس التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل بنك التنمية الاجتماعية على المركز الثالث بصفته أفضل البنوك والصناديق في قياس التحول الرقمي 2023، كما حصل على المركز الثامن بصفته أفضل الجهات الحكومية، بتقييم تخطى 91%.

وأُعلنت المراكز والترتيب خلال "ملتقى الحكومة الرقمية" في مدينة الرياض، بهدف إبراز جهود الجهات الحكومية وتطورها في التحول الرقمي، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بنية تحتية رقمية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، عبر بناء القدرات والكفاءات، ورفع الوعي التقني، التي أدت إلى آثار تنموية جعلت من المملكة بلدًا رائدًا في الوعي والتنافسية التكنولوجية.

تمكين إدارة الأداء

يذكر أن حصول بنك التنمية الاجتماعية على هذه المراكز المتقدمة في "قياس التحول الرقمي" ليس وليد اللحظة، إذ إن للبنك جهودًا مستمرة خلال السنين الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، ما يضمن تمكين إدارة الأداء والتحسين المستمر، والذي أثمر بحصوله على مراكز متقدمة خلال عام 2023.

#بيان_صحفي | في مسيرة الإنجازات والتحوّل الرقمي للجهات الحكومية؛ يتوّج بنك التنمية الاجتماعية بحصوله على المركز الثالث كأفضل البنوك والصناديق في "قياس التحول الرقمي" لعام 2023. pic.twitter.com/jlm0tvyPVO — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) December 21, 2023

This is a Twitter Status | في مسيرة الإنجازات والتحوّل الرقمي للجهات الحكومية؛ يتوّج بنك التنمية الاجتماعية بحصوله على المركز الثالث كأفضل البنوك والصناديق في "قياس التحول الرقمي" لعام 2023. This is a Twitter Status— بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa)