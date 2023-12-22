سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 22-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك الاستثمار العربي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام العملة المصرية في اخر تحديث له ببنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام العملة المصرية في اخر تحديث له ببنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام العملة المصرية في اخر تحديث له بالبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام العملة المصرية في اخر تحديث له بالبنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل نظيره في السوق المصري داخل موقع بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل نظيره في السوق المصري داخل موقع البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام العملة المصري على موقع ميد بنك مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.