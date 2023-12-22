شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يلتقي صناعيي عسير و “مدن” توقع عقوداً باستثمارات 513 مليون ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم بعدد من صناعيي منطقة عسير وذلك في مطل المدينة الصناعية الأولى شمال غرب محافظة خميس مشيط.

وتناول اللقاء عرض الفرص والممكنات التي تقدمها الوزارة وهيئة “مدن” وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه الصناعيين في المنطقة.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على الدعم الكبير الذي تجده الصناعة في كل مناطق المملكة ومنها منطقة عسير التي شهدت أمس إطلاق مدينتها الصناعية الثانية على مساحة تقدّر بـ 17,3 مليون متر مربع، تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بالمنطقة لتتكامل مع المدينة الصناعية الأولى بعسير في تقديم خدمات ومنتجات تُسهم في رفع قدرات القطاع الصناعي من خلال تهيئة البيئة النموذجية وفقًا للمواصفات العالمية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن ضخ استثمارات صناعية ولوجستية جديدة في مدنها الصناعية بمنطقة عسير بقيمة بلغت 513 مليون ريال, عبر تخصيص أراض وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية، وتُسهم في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية في المنطقة، وإبرام عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة “فيتونيت السعودية المحدودة – سافيتو” باستثمارات بلغت 100 مليون ريال لإنشاء مصنع حديث متخصص في إنتاج مواد البناء لدعم المشاريع التنموية في المنطقة، وتوقيع عقد تخصيص مع شركة “صناعات” باستثمارات تبلغ 150 مليون ريال لإنشاء حاضنة ومسرعة أعمال توفر بيئة عمل مميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم رواد ورائدات الأعمال.

كما وقَّعت “مدن ” و”شركة محمد حسين عبد الله السبع” عقد تخصيص أرض صناعية باستثمارات 35 مليون ريال لإنشاء مصنع مُتخصص في صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة المستهدفة في الإستراتيجيات الوطنية، كما خصصت أرضًا صناعية لمؤسسة “خلوفة راسم آل زاير التجارية” باستثمارات 80 مليون ريال لإنشاء مصنع يدعم الإنتاج الزراعي المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، إلى جانب تخصيص أرض صناعية لشركة “أكفاء للصناعة” باستثمارات 24 مليون ريال لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأعلاف الحيوانية تعزيزًا لحجم الإنتاج المحلي.

وحظيت شركة “نسما للبنية التحتية والتقنية المحدودة” بعقد إنشاء محطة تحويل كهربائي جهد 132/33 ك.ف بقيمة 124 مليون ريال لدعم مشروعات تطوير الخدمات والبنى التحتية في إطار المبادرات المُوكلة إلى “مدن” ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وتعزيزًا لتنافسية المدينة الصناعية الثانية بعسير، وجعلها وجهة للشركات الوطنية والعالمية بتدفقات استثمارية كبيرة ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة.

كما عقدت “مدن” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تأهيل للكوادر الوطنية وصقل المهارات الحرفية والتقنية في القطاع الصناعي من خلال توفير فرص تدريب في مصانع المدينة الصناعية الأولى بعسير تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتوطين الوظائف.

يشار إلى أن “مدن” تضم أصولًا صناعية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثرمن 6300 مصنع وما يزيد على 1283 مصنعًا جاهزًا.