شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل مكاسبها الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1% اليوم الجمعة، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن قرار أنجولا الانسحاب من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى قدرة المنظمة على دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتًا، أو 1.1%، إلى 80.25 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتًا، أو 1.1% إلى 74.70 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4% للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

انتعاش منتظر في الأسعار

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي: أسعار النفط قد تشهد انتعاشًا "بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك".

وأضاف: "لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارًا للبرميل".