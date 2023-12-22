تراجع 30 جنيها.. سعر الذهب اليوم الجمعة 22-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، حيث تراجع سعر الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس الخميس، منخفضا من أعلى مستوى في تاريخ مصر، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1980 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2546 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3394 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة بارتفاع 0.35% مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.