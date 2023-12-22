شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز موقفه مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار فوق أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم الجمعة، مع ترقب صدور بيانات أساسية للتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، قد تقدم بعض الوضوح عن المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لخفض الفائدة العام المقبل.

الاقتراب من أدنى مستوى

ولامس الدولار أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار النيوزيلندي وأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يتحول للارتفاع في وقت لاحق من الجلسة.

وهبط الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.27% مسجلًا 0.6277 دولار أمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 0.6298 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو مسجلا 1.10125 دولار قبل أن يتراجع 0.12% إلى 1.0996.

تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي

ومن المقرر أن يصدر اليوم الجمعة، تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للتضخم الحقيقي، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه 3.3% على أساس سنوي مقارنة مع 3.5% في أكتوبر.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.08% إلى 101.86 مبتعدًا أكثر قليلًا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 101.72 الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

استمرار تسجيل الخسائر

لكن مؤشر الدولار لا يزال في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.73%، بما يعني أنه سيواصل خسائر مُني بها الأسبوع الماضي وبلغت 1.3%، بعد أن ترك المركزي الأمريكي الباب مفتوحًا أمام خفض أسعار الفائدة العام المقبل في آخر اجتماع للسياسة النقدية للعام الجاري.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.26875 دولار وفي طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بسيطة بضغط من بيانات التضخم في بريطانيا التي جاءت أقل كثيرًا من التوقعات.

الين الآسيوي

وفي آسيا سجل الين في أحدث تداولات 142.25 مقابل الدولار، ولم يتأثر ببيانات صدرت اليوم الجمعة، وأظهرت أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 2.5% في نوفمبر على أساس سنوي، بما يشكل أبطأ وتيرة زيادة في أكثر من عام الأمر الذي خفف الضغط قليلًا عن بنك اليابان، لإنهاء برنامجه التحفيزي الضخم.