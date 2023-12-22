أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا قياسيًا وعيار 24 بـ247.18 ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة في مستهل التعاملات تحت قوة زيادة الطلب العالمي التي رفعت سعر الذهب في الأسواق الدولية خلال الأسابيع الأخيرة بالرغم من التراجع الطفيف الذي طرأ بشكل مؤقت، لكن سوق المعدن الأصفر تمكنت من تعويض الخسارة والتحول نحو الأرباح.

أسعار الذهب اليوم

وقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 247.18 ريال مقارنة مع 243.53 ريال التي سجلها قبل أسبوع فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم قرابة 226.58 ريال مقارنة مع 223 ريالًا التي سجلها يوم الجمعة الماضية.

وبنفس الطريقة ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 216.28 ريال فيما وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 185.39 ريال مقابل 213.09 ريال و182.65 ريال التي سجلها الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي ارتفع سعر الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط زيادة الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة في بداية 2024.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.4% إلى 2059.70 دولار للأونصة.

وتزامن مع مكاسب الذهب تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية لأقل مستوى في 5 أشهر.