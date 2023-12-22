لأعلى مستوى في تاريخه.. ارتفاع سعر الذهب مع منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، حيث زاد سعر الجرام 60 جنيها، مقارنة بمستواه صباح الجمعة، مسجلا أعلى مستوى في تاريخ مصر بعد أن تخطى مستوى 3 آلاف للجرام عيار 21، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2020 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2597 جنيه للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3030 جنيها للجرام.

وارتفع وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3463 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 24240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة بارتفاع 0.35% مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.