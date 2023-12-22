شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بدخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكماشا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقرراه في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويشير هذا إلى أن الاقتصاد ربما دخل الآن في حالة ركود، فيما أوضح مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

اقتصاد بريطانيا

وذكر أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وتوقع اقتصاديون قراءة أخرى دون تغيير.

وأوضح "الإحصاء الوطني" في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.

وكانت أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر، قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3 بالمئة عن أكتوبر تشرين الأول.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات، وقال وزير المالية جيريمي هنت، إن التوقعات بشأن الاقتصاد في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه البيانات الصادرة اليوم الجمعة.

وبين أن "التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما تشير إليه هذه الأرقام".