شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة طوكيو في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر الياباني القياسي ارتفاعا في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وارتفع "نيكي" بنسبة 0.35 % إلى 33257.95 نقطة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% مسجلا 2331.17 نقطة.

خروج توشيبا من البورصة

وأمس أعلنت "توشيبا"، اليابانية الشهيرة خروجها من بورصة طوكيو بعد 74 عامًا من التنافسية والريادة، وفق ماذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وألغت شركة "توشيبا" إدراجها في بورصة طوكيو بعد 74 عاماً مع تحولها إلى شركة خاصة في أعقاب إتمام صفقة الاستحواذ عليها مقابل 14 مليار دولار.

صفقة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني

بهذه الخطوة تحولت الشركة إلى شركة خاصة يوم الأربعاء في صفقة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني من قبل كونسورتيوم من المستثمرين بقيادة مستثمر الأسهم الخاصة شركة "جي آي بي" "جابان أندستريال بارتنارز" اليابانية.

وتضع صفقة الاستحواذ الشركة اليابانية في أيدي مستثمرين محليين بعد معارك دامت لسنوات مع المستثمرين النشطين الأجانب.