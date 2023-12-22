شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وعُمان تبحثان فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة العُمانية مسقط، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف.

وخلال اللقاء بحث فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية

كانت شاركت المملكة، كضيف شرف في حفل جائزة الرؤية الاقتصادية 2023 المقام في سلطنة عمان.

ورأس وفد المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وتهدف الجائزة إلى إبراز المشاريع والمبادرات الاقتصادية الناجحة في سلطنة عمان، وتم تكريم الشركات السعودية الراعية للفعالية.

بحث فرص التعاون التجاري

وفي مطلع الشهر الحالي زار وفد من رجال الأعمال العمانيين، إلى المنطقة الشرقية، لبحث فرص التعاون التجاري المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المتبادلة في قطاع الأعمال، والتقدم الصناعي بالسعودية.

وشملت زيارة الوفد اللقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال المنتسبين لغرفة المنطقة الشرقية بالمملكة، إضافة إلى زيارة عدد من المناطق الصناعية والشركات الكبرى والمصانع المتخصصة.