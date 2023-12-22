شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت.. ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك تداولات وول ستريت، اليوم الجمعة، على ارتفاع بعد أن جاءت بيانات رئيسية للتضخم أضعف من المتوقع، ما عزز تفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 55.08 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 37349.27 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.17 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4753.92 نقطة.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 42.31 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 15006.18 نقطة عند الفتح.