شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تواجه خطر الركود مع انكماش الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم، أن المملكة المتحدة تواجه خطر الركود الاقتصادي، وذلك بعد ظهور انكماشاً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وأفاد المكتب في بيان ، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انخفض بنسبة بلغت 0.1%، وهو ما يتناقض مع التقديرات السابقة للنمو المستقر، إضافة إلى أن الاقتصاد أظهر نموًا صفريًا في الربع الثاني، بين إبريل ويونيو.

ويتم تعريف الركود في المملكة المتحدة على أنه ربعان متتاليان من التراجع الاقتصادي، وعلى الرغم من المخاوف السابقة بشأن النمو البطيء، تجنبت المملكة المتحدة الركود حتى الآن.