شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم خفض صادراتها النفطية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن روسيا تعتزم خفض صادرات النفط من موانئها البحرية في يناير، بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا عن مستويات ديسمبر، وسط زيادة في إنتاج مصافيها.

وبينوا أن "جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 أقل منه في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر".

وجدول التصدير الفصلي عبارة عن خطة تصدير مدتها ثلاثة أشهر لشركات النفط الروسية، يتم إصدارها قبل الربع الجديد ما يسمح لها بالتخطيط للإمدادات.

ارتفاع أسعار النفط

كان أسعار النفط ارتفعت 1% تقريبًا في التعاملات الآسيوية المبكرة الإثنين الماضي، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا، وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتًا أو 0.9% إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا أو 0.9% إلى 72.08 دولار للبرميل.