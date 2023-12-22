شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة تونس تغلق على ارتفاع.. والمغرب على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على تباين في الأداء، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.01%، عند 12.182,1 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.08 %، ليستقر عند 998,82 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.9% بمجموع 903,92 نقاط.

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فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة 0.06 % بمجموع 11.298,34 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 7495 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629 مليار درهم مغربي.

بورصة تونس

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة ‏‏0.19 %، ليصل عند8609.13 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.876 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.256 مليون دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 27 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار ‏أسهم 16 شركة على ثبات.‏