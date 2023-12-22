شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تباطؤ التضخم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة مسجلًا أدنى مستوياته في نحو 5 أشهر، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر ، ما عزز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في مارس المقبل.

وفي الأشهر الـ 12 حتى نوفمبر، بلغ معدل التضخم، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6% نزولًا من 2.9 % في أكتوبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل ارتفاع منذ إبريل 2021.

هبوط مؤشر الدولار

هبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.13% إلى 101.65 وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، وانخفض المؤشر بأكثر من 2% خلال الأسبوعين الماضيين ويتجه لإنهاء العام على تراجع يقل قليلا عن 2%.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28% إلى 1.2728 دولارًا أمريكيًا، مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع.

وارتفع الدولار مقابل الين في أحدث تعاملات 0.18%، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان بشكل حاد في نوفمبر.