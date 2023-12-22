شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وصعود الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 2.78 نقطة، ليصل إلى 7697.51 نقطة.

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الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2699 دولار أمريكي، بزيادة 0.14%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1532 يورو بزيادة 0.08%.