شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "ستاندرد آند بورز" يرتفع 0.2% عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية ارتفاعا مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أنهى جلسة التعاملات منخفضاً بشكل طفيف يقدّر بـ 18.38 نقطة إلى 37385.97 نقطة.

مؤشرات بورصة وول ستريت

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.88 نقاط أو 0.2% إلى 4754.63 نقطة.

كما زاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 29.11 نقطة أو 0.2% إلى 14992.97 نقطة.

ويوم الخميس أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، معوضة الكثير من خسائر اليوم السابق، في ظل تحفيز بيانات اقتصادية للتفاؤل إزاء احتمال تحوّل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو تيسير سياسته النقدية، وإعادة الإقبال على المخاطرة للمستثمرين.

مؤشرات وول ستريت

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب مع ارتفاع أسهم قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تصدرته شركة ميكرون تكنولوجي.

ويأتي هذا بعد أن أصدرت توقعات فصلية أفضل من المتوقع، ما وضع في المقدمة المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بالشركات التقنية.