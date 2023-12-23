شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة خلال أسبوع بتداولات 5.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.9%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.9%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء في المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 5.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، 1.3 مليار جنيه، بنسبة 4.7%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.