شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. هبوط العقود الآجلة لخام برنت 0.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعا قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 79.07 دولار للبرميل.

أسعار النفط اليوم

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجع 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.56 دولار عند التسوية.

وارتفع الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، بعد صعودهما بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وأعلنت المزيد من شركات النقل البحري أنها ستتجنب البحر الأحمر، إذ يوجد اضطرابات لحركة العبور في قناة السويس التي يمر منها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.

تداعيات انسحاب أنجولا من أوبك

ويأتي هذا وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كما يمكن لقرار أنجولا الانسحاب من أوبك أن يفتح الطريق، من ناحية أخرى، أمام بكين لزيادة الاستثمار في قطاع النفط وغيره في البلاد.

لكن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي، ومخاوف من رفع تكاليف الإمدادات.