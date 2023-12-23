الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضاً بشكل طفيف يقدّر بـ 18.38 نقطة إلى 37385.97 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.88 نقاط أو 0.2% إلى 4754.63 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 29.11 نقطة أو 0.2% إلى 14992.97 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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