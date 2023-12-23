الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضاً بشكل طفيف يقدّر بـ 18.38 نقطة إلى 37385.97 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.88 نقاط أو 0.2% إلى 4754.63 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 29.11 نقطة أو 0.2% إلى 14992.97 نقطة.