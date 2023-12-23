أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت.. تحرك جميع الأوزان

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم السبت، إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تحرك أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار الأكثر تداولاً في مصر إلى 3469 جنيها بدون مصنعية.

فيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3469 جنيها بدون مصنعية.