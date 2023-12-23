شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق عند مستويات 3030 جنيها للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية، في حين أغلق الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع واضح في التعاملات العالمية وكذلك سوق الذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم
عيار 21 يسجل 3030 جنيها.
عيار 18 يسجل 2597 جنيها.
عيار 14 يسجل 2020 جنيها.
الجنيه الذهب 24240 جنيها.
أسباب ارتفاع الذهب
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 145 جنيه بنسبة ارتفاع 5% ليغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2885 جنيه للجرام.
واستطاع سعر الذهب في مصر تسجيل العديد من المستويات التاريخية الجديدة خلال الأسبوع الماضي ليكون أعلى سعر تاريخي سجله عند 3050 جنيه للجرام.
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