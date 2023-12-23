شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء مؤشرات وول ستريت قبل عطلة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين أمس الجمعة، قبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد، وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم أقل من المتوقع.

وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام الجديد.

تراجع التضخم

هدأت المؤشرات الثلاثة في تداولات ما بعد الظهيرة، بعد ارتفاعها في البداية على خلفية البيانات التي أظهرت أن التضخم يتراجع ويقترب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017.

أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فهذه هي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية المتتالية منذ بداية عام 2019.

ووفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.41 نقطة أو 0.18% إلى 4755.16 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 28.96 نقطة أو 0.19% إلى 14992.82 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 13.54 نقطة أو 0.04% إلى 37395.09 نقطة عند الإغلاق.