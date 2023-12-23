إيلون ماسك يستدعي 120 ألف سيارة في الولايات المتحدة.. ما السبب؟!

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت شركة تسلا، التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك، عملية استدعاء ثانية في الولايات المتحدة خلال عدة أسابيع وهذه المرة تستدعي 120,423 سيارة من طرازى S وX تم تصنيعها بين عامى 2021 و2023 بسبب مشكلة قد تؤدي إلى فتح الباب المفتوح أثناء وقوع حادث، وفقًا لتقرير engadget.

ووفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن هذا يزيد من خطر الإصابة ويعني أن المركبات الكهربائية تفشل في الامتثال للوائح السلامة الفيدرالية، وأصدرت شركة صناعة السيارات بالفعل تحديثًا مجانيًا عبر الأثير (OTA) لحل المشكلة، ومن المتوقع أن يتم إصدار خطابات إخطار المالك في فبراير.