الاقتصاد

ملتقى العمارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى العمارة والتخطيط والتطوير العمراني، ينطلق اليوم في بريدة ويتضمن كثيرا من اللقاءات والورش والجلسات الحوارية، بهدف الدفع بتوجيه الاستثمار بالقطاع العقاري والعمراني، وتحفيز أنشطة التطوير ومواكبة مستجدات الفرص التمويلية ونشر مفاهيمها للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

ويستمر الملتقى الذي تنظمه عرفة القصيم للفترة من 24 - 27 ديسمبر 2023 ، وسيتناول عددا من البرامج والفعاليات، تتمثل في جلسات حوارية واستشارية وندوات تخصصية، يقدمها ويشارك فيها عدد من المختصين والأكاديميين والمهتمين في القطاع العقاري، وتطويره حسب كل مسار.

وسيتضمن معرضا نوعيا، يهدف إلى اتاحة الفرصة لمنشآت القطاع العقاري المختلفة، للمشاركة واستعراض وتسويق منتجاتها العقارية والسكنية والخدمية، أمام الزوار من المستثمرين والمستفيدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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