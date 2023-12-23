ملتقى العمارة

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ويستمر الملتقى الذي تنظمه عرفة القصيم للفترة من 24 - 27 ديسمبر 2023 ، وسيتناول عددا من البرامج والفعاليات، تتمثل في جلسات حوارية واستشارية وندوات تخصصية، يقدمها ويشارك فيها عدد من المختصين والأكاديميين والمهتمين في القطاع العقاري، وتطويره حسب كل مسار.
وسيتضمن معرضا نوعيا، يهدف إلى اتاحة الفرصة لمنشآت القطاع العقاري المختلفة، للمشاركة واستعراض وتسويق منتجاتها العقارية والسكنية والخدمية، أمام الزوار من المستثمرين والمستفيدين.
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