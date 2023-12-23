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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أصدر قرارا بتعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، وهم: أحمد الزغيبي وغازي قطب وفهد السهلي وفؤاد الجربوع وصالح الخلف ومازن رجب، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1445_1449هـ). وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بـ12 عضوا، حيث أعلنت وزارة التجارة في 22 جمادى الأولى، عن فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: نايف الحربي، نايف الجابري، عصام الهلالي، عبدالله الجهني، خالد الصاعدي، وحازم الصقيري.

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