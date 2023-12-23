مركز التوضيب التابع لـ«السعودية» مؤهل لاختبار أكبر محركات الطائرات

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ورعى تخريج دفعة من فنيي صيانة الطائرات بعد إنهائهم برنامجا تدريبيا، بحضور مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العمر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.
وبلغ عدد الخريجين 42 فنيا بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المكثف، مدته عامان، في مقر أكاديمية السعودية للتدريب الفني لصيانة الطائرات بالتعاون مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا، حيث تضمن البرنامج عددا من المهام الفنية من بينها إصلاح المحركات الفعلية وإجراء الاختبارات للتأكد من صلاحيتها، إلى جانب تعلمهم صيانة هياكل الطائرات والأجهزة الالكترونية.
وأشار الجاسر إلى أن إنشاء مركز توضيب محركات الطائرات يأتي كجزء من برامج الاستثمار في نقل المعرفة وتوسيع التوطين وتعزيز مستوى المحتوى المحلي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية الاستثمار في العنصر البشري السعودي الذي يعد المحور الرئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية الطيران المنبثقة عنها.
وأفاد بأن المركز الذي يعد جزءا من قرية الصيانة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لأعمال الصيانة، وسيطبق أحدث وأفضل تقنيات الصيانة وقواعد المحافظة على البيئة إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة بما يواكب التطورات والنهضة الكبرى، التي يشهدها قطاع الطيران والنقل الجوي بالمملكة.
من جهته أشار مدير عام مجموعة «السعودية» إلى أن المجموعة تسعى إلى توطين صناعة الطيران وزيادة المحتوى المحلي وتطويره، مؤكدا أن شركة السعودية لهندسة الطيران تحظى بثقة الشركات المصنعة لإجراء مختلف أنواع الصيانة للطائرات، مشيرا إلى أن مركز توضيب المحركات ومن خلال قدراته الكبيرة سيسهم في تعزيز سمعة الشركة على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه فإن التوسع في الطاقة الاستيعابية للمركز يواكبها توجه لزيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة أعمالها الفنية التخصصية وفق أفضل المعايير العالمية.
مركز توضيب المحركات الجديد
- المساحة: 12,230 م2.
- يعمل بشكل كامل في الربع الثاني 2024.
- يحوي مركز اختبار المحركات.
- يعد واحدا من أكبر المراكز لاختبار المحركات عالميا.
- يملك قدرة تحمل دفع المحركات تصل لـ150 ألف رطل.
- مزود بأحدث التقنيات لاختبار أكبر المحركات مثل محرك بوينج 777 من نوع GE90-115B.
- يجري اختبار وظائف المحركات والتأكد من مؤشراتها التشغيلية قبل تركيبها على الطائرة.
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