اللجنة السعودية الأوزبكية تبحث 50 فرصة استثمارية بـ 31 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة في اجتماع دورتها السادسة بالرياض 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة نحو 31 مليار دولار في أوزبكستان.

وترأس اجتماع اللجنة من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الأوزبكي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف.

ونوه وزير الاستثمار لتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2023 - 2030 لأوزبكستان، ورؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مؤكدا الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاع الخاص في البلدين، مبينا أن اجتماع اللجنة السادس يسلط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.

وأوضح أن الاجتماع ناقش 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة نحو 31 مليار دولار في أوزبكستان، مشيرا إلى أن هذه الفرص والمشاريع تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ضمن أهدف استراتيجية أوزبكستان 2030.

وتناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهة أخرى أشاد الجانبان بما أنجز من إطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.

وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة والذي تضمن عددا من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.