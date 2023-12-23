تفاهم بين بنكي التصدير والاستيراد السعودي والتنمية الكازاخستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الكازاخستاني بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين، من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات وزيادة التبادل التجاري بين المملكة وكازاخستان.

ومثل بنك التصدير والاستيراد السعودي في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور نايف الشمري، فيما مثل الجانب الكازاخستاني رئيس مجلس الإدارة في بنك التنمية مرات يليباييف.

وأوضح الشمري أن هذه المذكرة تأتي امتدادا لجهود البنك لتعزيز شراكاته الدولية وفتح آفاق استثمارية واعدة، لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع تنامي الطلب على الصناعات سعودية المنشأ، مبينا أن البنك سيعمل مع بنك التصدير الكازاخستاني على دعم الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في ظل تميز القطاعات الصناعية وجودة المنتجات لدى الجانبين، وكذلك دعم المشاريع المشتركة وفتح آفاق استثمارية جديدة من خلال توفير خدمات التمويل والضمان المشترك.

من جانبه أكد يليباييف أهمية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم التبادل التجاري بين البلدين.

مشيرا إلى أن هذه المذكرة تستهدف التعاون المشترك لتعزيز الصادرات في المملكة وكازاخستان، حيث تتيح فرصا أكبر للتعاون في مجال تصدير المنتجات والخدمات، وتشجيع التواصل بين الشركات في الدولتين لزيادة فرص الأعمال والاستثمار.

ودعم المشاريع المشتركة بما يعزز النمو الاقتصادي للطرفين.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لتطوير الخدمات والمنتجات الجديدة، وإجراء البحوث وتبادل المعرفة لتنفيذ المشاريع، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وغيرها من أوجه التعاون التي تدعم تصدير المنتجات والخدمات.