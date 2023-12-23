شراء 1.18 مليون طن قمح محلي في 2023 بقيمة 2 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي موسم شراء القمح المحلي للعام 1444 / 1445هـ (2023م)، وذلك بتوريد صافي كمية 1.188 مليون طن، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 2 مليار ريال.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة أقفلت الموسم بتاريخ (26 أكتوبر 2023م)، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كل الإجراءات النظامية عبر المنصة الالكترونية «محصولي»، مشيرا إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة، والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.

ووفقا لبيانات منصة «محصولي»، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين وردوا هذا الموسم 3,206 مزارعين من إجمالي 3,732 مزارعا مسجلا بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين وردوا 2,910 مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 148 مزارعا قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية 309,078 طنا وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية 231,617 طنا بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية 221,865 طنا وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية 204,298 طنا بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية 89,733 طنا بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية 70,046 طنا بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية 56,390 طنا بارتفاع 337%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية 4,632 طنا بارتفاع 245%.

يذكر أن الهيئة العامة للأمن الغذائي تشتري القمح المحلي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة القمح من المزارعين وفقا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمنة تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

موسم شراء القمح المحلي (2023م)

الكمية الموردة: 1,187,658 طنا

ارتفاع 121% عن الموسم 2022

القيمة: 2 مليار ريال

المزارعون:

عدد المزارعين الذين وردوا القمح 3,206 مزارعين.

معدل الارتفاع مقارنة بالعام الماضي ارتفاع 27%.

نسبة الموردين إلى إجمالي المزارعين 86%.

عدد المزارعين الأفراد الذين وردوا 2,910 مزارعين.

عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات 148 مزارعا.

صرف كامل مستحقات المزارعين.

القمح المحلي المورد حسب المناطق: