شكرا لقرائتكم خبر «مدن» تسلم «تراث المدينة» أرض مصنع متخصص للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة تراث المدينة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة بالتمور مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، اتفاقية لاستلام أرض في المدينة المنورة لإقامة مصنع متخصص للتمور.

جاء ذلك خلال إقامة منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر القحطاني «إن الاتفاقية تطلق العمل للخطة القادمة للشركة بإنشاء مصنع متكامل للتمور في المدينة المنورة»، مضيفا «سيبدأ العمل لإنشاء المصنع خلال الأشهر الثلاثة القادمة بعد اعتماد المخططات والمواصفات المطلوبة لهذه الصناعة وفق أحدث التقنيات العالمية التي ستطور من صناعة تمور العجوة على وجه الخصوص والتمور بشكل عام».

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة تراث المدينة المتخصصة بالتمور في سبتمبر الماضي والتي تهدف لرفع قيمة منتجات تمور العجوة وكذلك التمور المختلفة محليا ودوليا.

ومن المتوقع أن تشهد تمور العجوة وباقي التمور السعودية خلال الفترة القادمة نموا كبيرا مع دخول متنافسين جدد في هذا القطاع وفتح منافذ تسويق جديدة ومختلفة محليا ودوليا وتنتج المملكة أكثر من 3.1 ملايين طن من التمور المتنوعة في مناطق مختلفة من السعودية بوجود 34 مليون نخلة منتجة موزعة على مساحات شاسعة.

وتشهد مناطق السعودية وجود أكثر من 10 مهرجانات للتمور خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام تفتح منافذ بيع الإنتاج للمزراعين في تلك المناطق.

وتعد تمور العجوة من أهم التمور في العالم لما تحتوي من أهمية بالغة من بين التمور المختلفة وتعتبر النوعية الوحيدة من بين أنواع التمور التي وردت في السيرة النبوية.

كما تعد تمور العجوة ذات اللون الأحمر الداكن الذي يميل للسواد ذات أهمية كبيرة في القيمة الغذائية حيث تنمو في واحدة من أكثر الأراضي الغنية بالمعادن الظاهرة والتي تقع وسط حرات المدينة المنورة.

وتهتم شركة تراث المدينة بالعجوة وبالتمور بالسعودية بشكل عام حيث من المقرر أن تفتح الشركة منافذ بيع متعددة لتسويق التمور في مختلف دول العالم لتساعد المزارعين في بيع منتجاتهم عبر تلك المنافذ وفق آلية وسياسات محددة تقررها الشركة لاحقا لرفع قيمة التمور السعودية محليا ودوليا.