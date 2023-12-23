صندوق الموارد يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية

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وسلم شهادة الاعتماد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان لنائب مدير عام الصندوق للعمليات عبدالله النفيعي، وذلك خلال حفل ملتقى الحكومة الرقمية 2023.
وحصل الصندوق على الشهادة بعد المراجعة الشاملة وتقييم مستوى نضج البنية المؤسسية من قبل الهيئة لمكتب البنية المؤسسية في الصندوق والتأكد من التزامه بمعايير البنية المؤسسية الوطنية، ومستوى نضج التحول الرقمي وتنفيذ الخطط التحسينية.
ويأتي حصول الصندوق على هذه الشهادة في إطار حرصه على تعزيز أدائه الرقمي وتطوير خدماته الالكترونية والرفع من جودتها من أجل تحسين تجربة العملاء وسهولة الوصول للخدمات والاستفادة منها، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إطار تطوير الحكومة الرقمية.
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