شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة التركية" تشيد بالنقلة النوعية لصناعة التحلية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع وفد تركي يزور المملكة على عرض مرئي لأحدث التقنيات المستخدمة في التحلية.

وكان من بينها، وحدة إنتاج المغنيسيوم والتعرف على تقنية النانو لإنتاج المغنيسيوم، بتقنية الصفر رجيع ملحي، التي طوّرها معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، وهي أول منظومة تجارية في العالم تتبنى ذلك.

جهود "التحلية" السعودية في خفض الكربون

أيضا تعرف الوفد على التقنيات الصديقة البيئة والتي تعمل على تخفيض الانبعاثات الغازية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل باستخدام تقنيات التناضح العكسي.

بالإضافة إلى جهود "التحلية" في مجال خفض الكربون واستهلاك الطاقة والتكلفة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأشاد عمر الئن، مدير عام الأنظمة والمعلومات الجغرافية التركي بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة في صناعة التحلية وريادتها لهذا المجال.

التقنيات المستخدمة في التحلية بالسعودية

ولفت إلى حضوره كممثل لوزارة البيئة وتغير المناخ التركية للتباحث مع المسؤولين في "التحلية" لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الجيدة في السعودية، لتعزيز الموارد المائية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة في بلاده.

وزار وفد من وزارة البيئة التركية منظومة إنتاج الشعيبة - المرحلة الرابعة- للتعرّف على أحدث التقنيات المستخدمة في منظومات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والحلول المبتكرة التي استخدمتها لتحقيق الريادة في إنتاج المياه المحلاة بالعالم.

كما بحث سبل التعاون والاستفادة من خبرات المؤسسة لتعزيز الموارد المائية بخفض استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية باستخدام تقنيات صديقة البيئة.