شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد.. البلطى 67 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية استقرار أسعار السمك في مصر اليوم، الأحد، بعد تحرك طفيف يوم الجمعة وسجل سعر كيلو البلطي 67 و 73 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 58 و 62 جنيها، والبلطي الأسواني 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلي 200 جنيه في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 70 إلي 100 جنيه، والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه، والمكرونة السويسي من 60 إلي 110 جنيهات للكيلو في الجملة، وسمك موسي 180 إلي 300 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلي 320 جنيها وكابوريا 40 إلي 210 جنيهات، والمورجان من 55 إلي 65 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 410 إلي 490 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 330 إلي 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 210 إلي 310 جنيهات، وجمبري 3 من 90 إلي 195 جنيها .