شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد.. البلطى بـ67 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية استقرار أسعار السمك في مصر اليوم، الأحد، بعد تحرك طفيف يوم الجمعة وسجل سعر كيلو البلطي 67 و 73 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 58 و 62 جنيها، والبلطي الأسواني 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلي 200 جنيه في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 100 جنيه، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه، والمكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيهات للكيلو في الجملة، وسمك موسى 180 إلى 300 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلى 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 210 جنيهات، والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 410 إلى 490 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 330 إلى 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 210 إلى 310 جنيهات، وجمبري 3 من 90 إلى 195 جنيها.