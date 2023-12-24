شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تسجل 61 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم تحركا طفيفا في كل الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 61 جنيها، بينما في السوق للمستهلكين بين 70 و73 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة من 60 إلى 62 جنيها، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق من 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.

أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم فتواصل استقرارها عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وتصل للمستهلكين بـ150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل المستهلكين بسعر من 160 إلى 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلى 145 جنيها.