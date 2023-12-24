موجة إفلاس الشركات ترتفع .. هل نواجه تسونامي؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

“نحن نراقب ارتفاع حالات إعسار الشركات في كل دول العالم تقريبا”، كما قال ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيس لأبحاث الإعسار في أليانز ريسيرتش.

في فرنسا وهولندا واليابان، ارتفعت حالات الإفلاس أكثر من 30 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، حسب مكاتب الإحصاء الوطنية. ذكرت أخيرا مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس التي تتكون في الغالب من دول غنية أنه في بعض الدول – بما فيها دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا – فاقت معدلات حالات إفلاس الشركات المستويات التي بلغتها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

كما بلغت حالات الإعسار في إنجلترا وويلز في الفترة من يناير حتى سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 2009، وفقا لهيئة خدمة الإعسار.

حذرت أليانز من أن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة كثيفة اليد العاملة هي الأشد تضررا. وقالت إن من المتوقع أن تتعرض الصناعات التي تعد أكثر حساسية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة، مثل العقارات والبناء، للضغوط أيضا.

لكن ستساعد إعانات الطاقة والإجراءات الأخرى كثيرا من الشركات على الصمود، أي أنه من غير المرجح أن تكون ذروة حالات الإعسار مرتفعة كما كانت في فترات تراجع الشركات السابقة، كما قال المحللون.

جمعت كثير من الشركات احتياطيات نقدية جيدة وأمنت صفقات تمويل رخيصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو ومعدلات البطالة منخفضة بشكل تاريخي الآن في معظم الاقتصادات الكبيرة.

“نحن لا نقول إننا نواجه تسونامي من حالات الاعسار”، كما قال ليميرل.

وأضاف المحللون أن أرقام الإفلاس لا تزال بسيطة حسب المعايير التاريخية في الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.