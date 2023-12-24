الاقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم فى مصر.. الطماطم 4 جنيهات والبطاطس بـ9

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، الأحد، استقرار لجميع الأصناف وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 9 إلى 13 جنيها، وتراجع  سعر البصل  15 إلى 22 جنيها في سوق الجملة بانخفاض أكثر من 3 جنيهات، والكوسة 8 إلى 17  جنيهات، والجزر 4 إلى 6 جنيهات.

 

وبلغ سعر الملوخية من سعر 10 إلي 12 جنيها، والخيار البلدي من 7 الي 11 جنيهات، والبامية من 40 إلي 45 جنيها، والبسلة من 24 إلي 28 جنيها، والسبانخ 6 إلي 9 جنيهات.

 

وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 6 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين، والباذنجان البلدي 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات بتراجع جنيهين، والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي 7 إلى 13 جنيهات، والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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